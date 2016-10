Kreuzsegnung am Patschasattel

03.10.2016, 20:41 Uhr

zur Segnung des neu errichteten Wegkreuzes am Patschasattel.Den Wunsch des Grundbesitzers Hr. Steinbauer (vulgo Nöstl in Greith), das alte, etwas abseits stehende und schon leicht verfallene Wegkreuz, neu zu errichten und direkt "Am Sattel" aufzustellen, griff der Bergwacht-Obmannauf und fertigte selbst das schöne Kreuz mit Lärchenholz; der Korpus Christi wurde übertragen.konnte für die Einsegnung gewonnen werden. Es war eine sehr schöne Feier mit zahlreichen Teilnehmern. Auch die Berg- und Naturwacht Weiz war geladen und vertreten. Mit dem Pfarrer Klimakus aus Tansania, der gerade in der Pfarre Weizberg weilte, war auch ein Hauch von der "Weltkirche" spürbar.Im Anschluss an die Feierlichkeiten wurde eine großartige Jause gereicht, an der sich alle Teilnehmer laben konnten.