Letzter Tag im Adventdorf 2016 in Gleisdorf

18.12.2016, 22:27 Uhr

An den 3 Sonntagen vor Weihnachten stand ganz im Zeichen der reinen Volksmusik im Adventdorf am Hauptplatz.

So waren am letzen Sonntag vor dem Heilligen Abend drei Gruppen im Lichterzelt zu Gast und sangen bzw. spielten am Nachmittag. Die Jagdhornbläsergruppe Erzherzog Johann aus Gleisdorf spielten auf ihren Parforcehörnern und Fürst Plesshörnern unter der Leitung von. Der Chor Viva la musica die mit Sängern aus Laßnitzhöhe und dem Alpenverein Gleisdorf zusammengegangen sind. Diese neue Formation wurde von Chorleiterin Maria Erdinger geleitet. Der Wöllmißberger Viergesang aus der Weststeiermark rundeten das Programm noch ab. Kulturreferentr las Weihnachtsgeschichten vor und Moderierte diese Veranstaltung im Rahmen des Adventes in Gleisdorf. Unter