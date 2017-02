Magischer Abend im Locker & Legere

05.02.2017, 21:56 Uhr

Vergangenes Wochenende lud das Locker & Legere in St. Ruprecht zum Magic Dinner.

Während einem ausgezeichneten Vier-Gänge-Menü verzauberten die beiden Magier Christoph Kulmer und Philipp Tawfik die vielen Gäste. Sie verblüfften mit erstaunlichen Kartentricks, ließen Dinge verschwinden und wieder auftauchen und begeisterten mit einer humorvollen Show.Zwischen den Gängen unterhielten die beiden Zauberkünstler die Besucher an deren Tischen, so konnten sie die genialen Tricks hautnah miterleben. Die Begeisterung war groß, was am Applaus bis auf den Parkplatz hinaus zu hören war.

Großer Andrang

"Die Karten für diese Veranstaltung waren nach kurzer Zeit restlos ausverkauft und auch für den nächsten Termin im April sind bereits alle Karten weg", freut sich Maria Heuberger, Inhaberin des Locker & Legere. "Ich möchte mich bei allen Beteiligten - bei den beiden Zauberern und natürlich auch bei meinen Mitarbeitern - für diesen sehr gelungenen Abend bedanken!", so Heuberger.