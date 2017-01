„Man muss nicht religiös sein, um zu glauben, dass wir auf eine Katastrophe zusteuern“

09.01.2017, 20:20 Uhr

Aus dem Artikel „Disasters Fuel Doomsday Predictions“ (Katastrophen geben Weltuntergangsprophezeiungen neue Nahrung) auf der MSNBC-Website (19. Oktober 2005).VIELE SORGEN SICH UM DIE ZUKUNFT DER WELTIch denke durch das, was man heute tut, ist das Überleben der Menschheit offenbar stärker gefährdet als je zuvor in der Geschichte.Die Gefahren eines globalen Klimawandels und eines Atomkriegs bedrohen die Menschheit.In seinem Jahresbericht für 2009 erklärte das Stockholmer Internationale Friedensforschungsinstitut (SIPRI): „Alle fünf . . . anerkannten Atomwaffenstaaten — China, Frankreich, Großbritannien, Russland und die USA — sind entweder dabei, neue Atomwaffensysteme zu stationieren, oder haben ihre Absicht verkündet, dies in Zukunft zu tun.“ In dem Bericht hieß es außerdem, dass noch weitere Länder im Besitz von Nuklearwaffen sind. So geht man davon aus, dass Indien, Pakistan und Israel jeweils 60 bis 80 Atomsprengköpfe besitzen. Insgesamt sollen weltweit 8 392 Sprengköpfe jederzeit einsatzbereit sein! Ich finde, das ist nicht eine beruhigende Information.

Schreckensszenario Klimawandel. „Die Klimaveränderung“, so war im bereits erwähnten Bulletin of the Atomic Scientists zu lesen, „ist fast genauso bedrohlich wie die Gefahr durch Kernwaffen.“ Angesehene Wissenschaftler wie der Astrophysiker Stephen Hawking (ehemals an der Universität Cambridge) und Sir Martin Rees, Direktor des Trinity College (ebenfalls Cambridge), schließen sich diesen deutlichen Warnungen an. Ihrer Meinung nach könnte der verantwortungslose Umgang mit der Technologie und der Eingriff des Menschen in die Umwelt unumkehrbare Veränderungen für das Leben auf der Erde mit sich bringen, möglicherweise sogar die Zivilisation auslöschen.Ist die heutige Welt zum Untergang verurteilt? ..... Ja, - aber nicht so, wie von vielen befürchtet.In der Bibel bezeichnet der Begriff „Welt“ sowohl die Menschheit als Ganzes als auch die menschliche Gesellschaft, die sich in Feindschaft mit Gott befindet.Viele befürchten zwar eine Ausrottung der Menschheit, doch Gott wird das weder veranlassen noch zulassen.GOTT WEISS, IN WELCHER GEFÄHRLICHEN LAGE SICH DIE MENSCHHEIT BEFINDET.Jehova Gott ist voll und ganz bewusst, wie schlimm es um die Menschheit bestellt ist (Psalm 11:4; Sprüche 15:3). Er wird die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen (Psalm 37:37, 38)Im Garten Eden stellte Satan infrage, dass Jehovas Herrschaft richtig und gerechtfertigt ist.Gott hat zugelassen, dass die Weltverhältnisse einen Punkt erreichen, wo niemand mehr zu Recht behaupten kann, die von Gott unabhängige Menschenherrschaft sei erfolgreich (Jeremia 10:23).Die heutigen Weltverhältnisse bezeugen eindringlich, dass Satan gelogen hat.Diejenigen, die sich nach einer Befreiung sehnen, fragen sich, wie und wann Gott zu handeln gedenkt (Habakuk 1:2, 3).Jeder der sich mit der Bibel beschäftigt, kann überzeugt werden, dass Jehova bald handeln wird, um die gefährliche Lage zu beseitigen, in der sich die Menschheit heute befindet.Die Gedanken wurden im Vortrag von Alexander Sackl geäußert, den er am 8. Jänner 2017 im Königreichssaal der Zeugen Jehovas in Gleisdorf hielt.