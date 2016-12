Neue CD von Liedermacher Peter Panhofer in Sinabelkirchen präsentiert

12.12.2016, 03:26 Uhr

Seit einigen Jahren tritt er als Alleinunterhalter und Tanzmusiker bei den verschiedensten Veranstaltungen auf , und bietet vom Schlager- bis Evergreenmusik alles was den Kommerzfreunden begeistert .Nun gerade rechtzeitig zur Weihnachtszeit wurde der neueste Tonträger von Peter Panhofer im Seerestaurant in Sinabelkirchen den zahlreichen Lokalbesuchern und Stammgästen im Rahmen eines Konzertabend mit CD- Präsentation vorgestellt.Der Titel dieser Singlescheibe heißt „ Mein Traum„ und der Musiker hat mit dieser selbst getexteten Nummer nicht viel riskiert , da dieses Lied gut ins Ohr des Hörers geht.Für alle Freunde der Kommerzmusik , die mit dem bekannten und beliebten Musiker in Verbindung treten wollen und diese Scheibe käuflich erwerben wollen können es unter Telefonnummer 0664/3935610 durchführen.