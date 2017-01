Rotkreuzball in Markt Hartmannsdorf

Am Samstag, 28.01.2017 findet wieder der traditionelle Rotkreuzball der Ortsstelle Markt Hartmannsdorf im Dorfhof statt. Die Ballnacht steht heuer unter dem Motto: "Dschungelfieber - Ab in den Urwald".Zur Eröffnung wird um 20.15 Uhr eine Polonaise von den Rotkreuz-Zwergerl, -Kiddys und der Jugendgruppe dargeboten. Anschließend laden wir unsere Gäste ein, zur Musik von Schnalzer 3 das Tanzbein zu schwingen, einen "Jungle Juice" und andere Getränke an unserer Sekt- und Bowlebar oder der Bier- bzw. Mixbar einzunehmen.

Bei einer Tasse Kaffee und einem leckeren Stück Kuchen auf der Galerie können sie das Balltreiben von oben beobachten. Zu Mitternacht wird eine Mitternachtseinlage von den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ortsstelle dargeboten werden und neben dem Schätzspiel gibt es auch beim Glückshafen viele tolle Preise zu gewinnen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!