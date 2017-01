SCHMUCK- & MINERALIENBÖRSE 2017

Zanaschka Mineralien ist eine österreichische Unternehmerfamilie mit 3 eigenständigen Firmen im Groß- und Einzelhandel. Die Produktpalette umfasst Edel- und Schmucksteinstränge, Perlen und Zubehörteile in Silber und Messing zur Schmuckgestaltung, Kettenschließen, Magnetschließen sowie fertigen Schmuck mit edlen Steinen in Silber gefasst. Sammlermineralien und Halbedelsteine für esoterische Anwendungen ergänzen unser Mineralienprogramm. Aber auch Fossilien, Muscheln und Schnecken, sowie Meteorite können Sie bei uns in großer Zahl und unterschiedlichen Qualitäten finden.

Auch heuer findet von 16. – 17. September 2017 wieder die internationale Schmuck- und Mineralienmesse im forumKLOSTER statt.Messezeiten: bei 2 Tagen: 1. Tag: 10 – 18 Uhr, 2. Tag: 10 – 17 UhrWo: forumKLOSTERVeranstalter: Lothar ZanaschkaInfos: www.zanaschkamineralien.com oder 0664/4225295