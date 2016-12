Segelregatta der Kulmflotte 2016

11.12.2016, 10:09 Uhr

Dieses Jahr hatte man die Ehre durch Metallkünstler Josef Pichler und finanzieller Unterstützung von Admiral a. d. Karl Stibor, dem Kulmland, der Raiffeisenbank Pischelsdorf und Aichfeldyachting einen neuen Wanderpokal durch eine Einzelanfertigung zu erwerben. An den Arbeiten waren ebenso Tischlermeister Franz Haas und Fa. Mild Stein aus Pischelsdorf beteiligt.Die diesjährigen Wettfahrten fanden Ende Oktober in Raum Split statt.Nach anspruchsvollen fünf Wettfahrten stand der Sieger des neuen Wanderpokals fest. Im Rahmen der Siegereherung bei Fisch und Wein wurde der Pokal an Skipper Wolfgang Kapfer und seiner Crew überreicht.Falls Ihr Interesse geweckt wurde, findet 2018 in der Kalenderwoche 42 die Kulmflotte-Segelwoche wieder statt, die nächste Chance als Sieger auf dem Wanderpokal verewigt zu werden.