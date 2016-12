Tag der offenen Tür an der NMS Pischelsdorf

17.12.2016, 11:04 Uhr

Die Volksschulkinder hatten die Gelegenheit in die Fachbereiche zu „schnuppern“, die sie in Zukunft erwarten.Bei der Begrüßung durch Dir. Johann Jandl, bekamen alle Kinder ein T-Shirt der NMS Pischelsdorf überreicht, das gleich angezogen wurde. In Stofftaschen wurde Infomaterial ausgehändigt - der Hit für die Kids aber waren kleine Stofftiere, mit denen man Bildschirme reinigen kann.Dann ging es zu den Stationen, die sich die LehrerInnen und NMS-SchülerInnen für die jungen Gäste ausgedacht hatten:Die ersten Klassen präsentierten Ausschnitte vom Projektunterricht, im Informatik-Raum wurde ein Quiz am Computer gespielt. Rätselstationen bot die Bücherei, im Physiksaal begeisterte ein „Zauberer“ mit Experimenten und ein Ballon wurde zum Steigen gebracht. Beim Basteln von Schlüsselanhängern lernten die Kinder den Zeichensaal kennen, und den Turnsaal bei einem lustigen Piratenspiel. Die Fächer Italienisch und Französisch wurden im gemütlichen Raum der Nachmittagsbetreuung vorgestellt.Zwischendurch hatten die Kinder auch Zeit, bei einer kleinen Jause, zubereitet vom Elternverein der NMS Pischelsdorf, zu verschnaufen, bevor sie das ganze Schulhaus vom Keller bis zum Dach, geführt von SchülerInnen der dritten und vierten Klassen der NMS Pischelsdorf, fertig erkunden konnten.