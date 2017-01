AT

SPORTMITTELSCHULE WEIZ: Tag der offenen Tür

Tag der offenen Tür an der Sportmittelschule in Weiz



Infos über das Sportangebot, die pädagogischen Schwerpunkte, das LAZ Weiz etc.



Info: Tel. 03172/25 391



Ort: NMS I Weiz, Offenburgergasse von 9 – 12 Uhr