Theateraufführung „ Kampl „ in der Oststeirerhalle Pischelsdorf

08.01.2017, 17:56 Uhr

„Theaterkultur auf Höchstniveau „ gaben die Theaterspieler in Pischelsdorf mit ihren traditionellen Wintertheater und ziehen damit Jahr für Jahr eine treue Theatergemeinde in ihre Bann.

Seit über 20 Jahren wird in der Kulmlandgemeinde Pischelsdorf mit viel Herzblut Theater gespielt und gelebt . Die traditionellen Theateraufführungen in Pischelsdorf sind längst ein Fixpunkt im kulturellen Geschehen und der Besucherandrang aus den angrenzenden Gemeinden der Region können sich sehen lassen. So auch heuer, wo die aktive Theatergruppe „Lust.Spiel Pischelsdorf „die Posse mit Gesang „ Kampl oder die Millionenerbin und die Näherin „in drei Akten von Johann Nepomuk Nestroy in der Oststeirerhalle Pischelsdorf mit viel Erfolg zur Aufführung brachten. Bei diesen von Sigmut Wratschgo bearbeiteten Theaterstück mit viel Gesellschaftskritik und lieblichen Momenten sorgten die Laiendarsteller :Waltraud Huber, Marvin Sailer, Johannes Huber, Magdalena Schwarz, Helmut Strempfl, Martina Strempfl, Manuel Schlager, Elisabeth Strempfl, Philip Sachs, Lukas Schlager, Jakob Strempfl, Hans Herbst, Hanna Schwarz, Maria Pfeifer, Robert Sturm, Siegfried Gruber, Erwin Koller, David Baier, Siegmund Schwarz, Martin Schwarz, Johannes Strempfl, Valentin Frass, Andrea Schwarz, Ariane Ranegger, Christina Strempfl, Michaela Maieregger, Anna Baier, Uli Pöllibauer, Maria Spörk, Johanna Ruhirtl , Christoph Strempfl, sowie Philipp Ruhirtl in der Hauptrolle als eigensinniger Landarzt „ Dr. Kampl „ und Melanie Matzer als „Millionenerbin Pauline„ auf der Bühne für Spannungen, Erbschaftsintrigen und Liebschaften und ernteten bei den sechs Aufführungen vom Publikum viel Beifall.