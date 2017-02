AT

, 8160 Thannhausen AT

Gemeindezentrum Thannhausen , 8160 Thannhausen AT

Krankheiten vorbeugen

Hören Sie in diesem Vortrag, was Sie bei den meisten heute bekannten Zivilisationskrankheiten wie Diabetes,

Herz- und Kreislauferkrankungen, Krebs, Depressionen, Demenz usw. tun können, um wieder zu Ihrer ursprünglichen Gesundheit weitgehend zurückzufinden

Vortragender: Helmuth Matzner.

Anmeldung bis 9.3. unter Tel. 03172/2015 od. per E-Mail