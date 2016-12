Weihnachtsfeier der Pferdefreunde Rabnitztal

18.12.2016, 22:27 Uhr

Die Pferdefreunde Rabnitztal hielten eine Weihnachtsfeier im Gasthaus Gölles in Flöcking (Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf) ab.

Obmanneröffnete die Feier mit einen kleinen Jahresrückblick und auf die kommende Pferdeweihe am 26. Dezember 2016 am Gleisdorfer Hauptplatz. Er überreichte den Landesmeister 2016 in Gespannfahrenein kleines Geschenk für den Titel. Für die zur Verfügungsstellung der Stallplaketten die ein jeder Gespannfahrer und Reiter am Stefanitag bekommt, erhielteinen Blumenstock überreicht. Es wurden noch abwechselnd Weihnachtslieder von allen gesungen und Mundart-Geschichten vorgelesen. Bevor es zum gemütliche Teil mit Essen und trinken überging. Es ist eine kleine aber feine Weihnachtsfeier für die Mitglieder der Pferdefreunde Rabnitztal und deren Partnern.Infos über die Pferdeweihe 2016 am 26. Dezember gibt es hier.