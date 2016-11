Wien ist immer eine Reise wert!

25.11.2016, 00:05 Uhr

Weiz : Naas | Wien, unsere Bundeshauptstadt, war Ziel, für eine Entdeckungsreise der besonderen Art.Alle Schüler/Innen derwaren überrascht vom vielfältigen Programm.Die Spanische Hofreitschule,das Naturhistorische Museum,das Mozartmuseum,die Zuckerlwerkstattsowie der Empfang im Parlament von Nationalratsabgeordneten undKlubobmann der ÖVP Dr. Reinhold Lopatka standen am Programm.

Mucksmäuschenstill verfolgten die Schüler das tägliche Training derund waren von der Konzentration und Disziplin der Pferde fasziniert. Begleitet werden die Vorführungen mit klassischer Hintergrundmusik, die bekanntlich Mensch und Tier entspannen.Die handgemachten Zuckerl mit verwendeter Zotter-Schokolade verwöhnten unseren Gaumen und der Lehrberuf derwurde mit allen Produktionsschritten genau vorgestellt.Die musikbegeisterten Schüler kamen imvöllig auf ihre Rechnung. Viele Details, die die Genialität dieses außergewöhnlichen Komponisten und Musikers unterstreichen, konnten entdeckt werden. Die Musikstücke der Zauberflöte, Figaro etc. verführten uns in eine andere Welt.Der Urknall, die Geheimnisse des Weltalls, Eisen- Meteorite, die Entstehung der Sterne und des Lebens…… Mit all diesen Themen setzten sich die Schüler imauseinander.Derder Exkursion war mit Sicherheit derimÜberwältigt von der baulichen Konstruktion des nach griechischen Vorlagen erbauten wichtigsten Gebäude Österreichs, hatten wir die Gelegenheit, Räumlichkeiten zu entdecken, die uns nur aus den Medien bekannt sind.Probesitzen imoder interessante Informationen über den geplanten Umbau des jetzigen Gebäudes mit den modernsten Sicherheitsvorkehrungen ließen die Zeit wie im Flug vergehen.Die besuchtefand bei den Schülern große Begeisterung, da es sich um Themen derund derhandelte.Die einzelnen Programmpunkte fassten die Schüler am nächsten Tag mit interessanten Bildern und Texten zu einem spannenden Vortrag zusammen.