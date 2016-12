1. Naaser Friedenslichtlauf

27.12.2016, 09:27 Uhr

Ein Lauf, bei dem es nicht um Bestzeiten geht.

Am 24.12.2016 fand der erste Naaser Friedenslichtlauf statt. An die 20 Läufer nahmen an diesem besinnlichen Erlebnis teil und verteilten das Licht aus Betlehem in ihrer Heimatgemeinde. Viele Naaser trafen sich an den Stationen bei Tee und Keksen und holten sich das Friedenslicht für ihr Zuhause ab oder liefen ein Stück mit. Die gesammelten Spenden wurden an den Verein "Naaser helfen Naasern" übergeben. Danke an alle Läuferinnen und Läufer, danke an alle Betreuer der Stationen für die Verpflegung und danke an die großzügigen Spender!