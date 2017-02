44. Oststeirerball der ÖVP Gleisdorf

05.02.2017, 20:20 Uhr

Der Ball wurde vom Gleisdorfer Bürgermeister Hr. Christoph Stark eröffnet. Er hieß alle Besucher und die zahlreichen Ehrengäste "Herzlich Willkommen" und freute sich über die große Anzahl der Gäste. Die Ballbesucher kamen nicht nur aus dem Bezirk Weiz. Hr. BM Stark konnte auch Gäste aus Salzburg, Kärnten und sogar aus dem fernen Australien begrüßen. Nach der Eröffnungsrede wurde die steirische Landeshymne gesungen und die Mitglieder der ÖVP eröffneten den Ball mit steirischen Volkstänzen.

Für die musikalische Unterhaltung im Festsaal sorge die Band "eXite". Im Josefsaal brachte die steirische Band "Knöpflerstreich die Gäste in Stimmung.Im Foyer im 1. Stock gab es eine Karaokebar, die bei den Ballbesuchern sehr beliebt war. Für alle Jugendlichen und junggebliebenen Ballbesucher sorgte die Band "SoundXpress" in der Disco für ausgelassene Stimmung. Die zahlreichen Bars waren aufwendig dekoriert und versorgten die Gäste mit köstlichen Getränken und Snacks.Vor der Mitternachtseinlage wurden die Lose gezogen. Der Bürgermeister Hr. Christoph Stark übergab mit viel Freude die Geschenkskörbe an die drei Gewinnerinnen dieses Abends. Als Trostpreis gab es am Ausgang für jeden Gast einen guten, saftigen, steirischen Apfel.Der Höhepunkt der Ballnacht war die Mitternachtseinlage, bei der um die Wette gesungen und getanzt wurde. Die besten Witze bekamen den meisten Applaus. Beim Bankerltanz wurden die Lachmuskeln strapaziert. Das Team mit dem meisten Applaus sollte gewinnen. An diesem Abend haben beide Teams der ÖVP gewonnen und werden nächstes Jahr beim 45. Oststeirerball wieder gegeneinander antreten. Die Gäste hatten viel zu lachen und genossen den wunderschönen Oststeirerball bis in die Morgenstunden.