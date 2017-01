01.01.2017, 17:57 Uhr

7. Jänner: Jubiläumsball „70 Jahre Rotes Kreuz Birkfeld“

Birkfeld: Birkfeld | Ein runder Geburtstag gehört gebührend gefeiert. Für die Mitarbeiter der Rotkreuz-Ortsstelle in Birkfeld ist der kommende Ball in der Peter Rosegger-Halle daher ein ganz besonderer: Am 7. Jänner 2017 wollen sie gemeinsam mit zahlreichen Besuchern aus der ganzen Region den 70. Geburtstag ihrer Ortsstelle in der Peter Rosegger-Halle feiern.

Beim traditionellen Ball zu Jahresbeginn erwartet die Besucher wieder beste Stimmung mit Livemusik. Mit dabei sind unter anderem „Die Thanhausner“ und die Band „1 fach 2“. Vorverkaufskarten für den Ball gibt es ab sofort bei der Rotkreuz-Ortsstelle in Birkfeld, sowie in der Apotheke und allen Banken in Birkfeld.

Einlass: 19:30 Uhr, Beginn: 20:30 Uhr.

Einlass nur in Abendkleidung oder Tracht.

Gefällt mir