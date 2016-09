Ausflug Seniorenbund NItscha

26.09.2016, 21:11 Uhr

Nach einem köstlichen Mittagessen beim „Uraniwirt“ in Neuberg, konnten die Sprortlicheren eine Dachstuhlführung – dem größten Holzdachstuhl der Kirchen Österreichs – mitmachen. Die anderen besuchten die Spinnstube in der Buchleitner Villa in Kapellen. Nach einer Modenschau und einem Vortrag über die Entstehungsgeschichte der Spinnstube, konnte man Verschieden Artikel aus Wolle, Filz und Loden käuflich erwerben.Nach einem gemütlichen Zusammensein im Buschenschank Pitter in Nitschaberg ging es wieder nach Hause.Den Ausflug organisierte Kassier Siegfried Wieser.