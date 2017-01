Bagdad - Erinnerungen an eine Weltstadt

Lesung mit Najem Wali, Stadtschreiber in Graz

„Ein Wort oder ein Satz muss duften wie ein frisches Brot“, sagt der deutsch-irakische Schriftsteller Najem Wali. In seiner autobiografisch-literarischen Erkundung legt er seine Liebe zu Bagdad offen – und sein Trauma des Verlusts. Erst nach 23 Jahren im Exil kann er in sein Geburtsland reisen, in dem er den verlorenen Geist einer modernen Metropole riecht.Najem Wali lebt in Berlin, doch ein Teil von ihm ist noch immer in Bagdad und wird nicht müde, von dieser Stadt, seiner ersten Sehnsucht nach der großen Welt zu erzählen. Einer Stadt der vielen Sprachen und der Bücher, der vielen Kulturen und der ersten Universität der Welt, die 840 als „Haus der Weisheit“ gegründet wurde...

Najem Wali, geboren 1956 in Basra, flüchtete 1980 nach Deutschland, wo er heute in Berlin als Schriftsteller lebt. Er war lange Zeit Kulturkorrespondent der bedeutendsten arabischen Tageszeitung Al-Hayat und schreibt regelmäßig für die Süddeutsche Zeitung, die Neue Zürcher Zeitung und Die Zeit. Zu seinen Büchern zählen Reise in das Herz des Feindes. Ein Iraker in Israel und Engel des Südens. Najem Wali ist derzeit Stadtschreiber in Graz.