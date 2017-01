Ball der Landjugend Anger 2017

28.01.2017, 14:40 Uhr

Na ganz einfach, weil die Landjugend Anger an diesem Abend ihren Ball dort veranstaltete.Für die musikalische Unterhaltung sorgte das „ Steirerland Trio“. Kein Wunder, dass bei so einer Musik niemand die Füße stillhalten konnte. Beweis dafür war die volle Tanzfläche.Für die Glückspilze unter den Besuchern gab es auch ein tolles Angebot, nämlich unseren Glückshafen, wo man mit einem Los tolle Preise gewinnen konnte.Bedanken möchten wir uns bei der Familie Hafner, dass wir unseren Ball wieder in eurem Gasthaus veranstalten durften. Weiters bedanken wir uns auch bei allen Sponsoren der Sachpreise.Ein großes Dankeschön gilt auch Silvia Raith für das Einstudieren der Polonaise.Es war eine tolle Nacht und wir freuen uns schon auf das nächste Mal!