Bibellehrer ohne Grenzen

20.01.2017, 11:34 Uhr

Mein Begleiter fragte den jungen Mann, was ihm am meisten gefällt, was er bis jetzt aus der Bibel gelernt hat. Er sagte, nach kurzer Überlegung: "Mir gefällt am meisten, dass die Bibel sagt, dass es künftig eine Welt ohne Krieg geben wird. Und auch, dass niemand nach dem Tod irgendwo gequält wird und die Toten im Paradies wieder auferweckt werden."

Dieser friedliebende junge Mann sagte, in Afganistan lebte ich ständig in Furcht. Hier in Österreich kann ich ohne Furcht leben.Jehovas Zeugen zeigten 2016, dass christliche Nächstenliebe nicht an der eigenenHaustür endet. Sie wenden weltweit viel Zeit und Geld auf, um Mitmenschen aus anderen Ländern auf verschiedene Weise zu helfen und zu unterstützen.Einerseits wird viel von Globalisierung gesprochen. Andererseits wurden 2016 Grenzen geschlossen, neue Zäune gezogen und bereits geschlagene Brücken eingerissen. Dagegen setzten sich die rund 21 500 Bibellehrer von Jehovas Zeugen in Österreich auch 2016 weiterhin dafür ein, möglichst vielen Menschen zu helfen, christliche Nächstenliebe zu erfahren – über alle Grenzen hinweg. Dafür investierten sie ihre Zeit und ihre privaten Mittel.Beispielsweise lernten viele eine neue Fremdsprache, um mit ihren ausländischen Nachbarn besser kommunizieren zu können. Neben praktischer Hilfe erhielten diese Menschen so auch die Gelegenheit, sich in ihrer Muttersprache über Glaubensfragen auszutauschen. Auf diesem Weg bekommen in Österreich derzeit wöchentlich rund 12 800 Bibelschüler Antworten auf ihre Fragen – unabhängig von ihrer Herkunft, Bildung oder Religion.Jehovas Zeugen stellen dafür spezielle Sprach-Apps sowie die Website jw.org zur Verfügung, die Print-, Audio- und Videodateien in mehr als 870 Sprachen zum kostenlosen Download bereithält. Sie sind davon überzeugt, dass die biblische Botschaft für alle Menschen zugänglich sein muss – über alle Sprachbarrieren hinweg.(für Österreich in Klammern)Aktuell sind rund 8,3 Millionen Zeugen Jehovas rund um den Globus als Bibellehrer aktiv.Sie haben 2016 weltweit mehr als 1,9 Milliarden Stunden (in Österreich 3,9 Millionen) dafür investiert. 264 535 (480) neue Mitglieder schlossen sich ihnen an.Über 20 Millionen (35 700) besuchten im April die Gedenkfeier an den Tod Jesu – der für Zeugen Jehovas die wichtigste Veranstaltung im Jahreslauf ist.****************************************************************Kurzinfo: Jehovas ZeugenJehovas Zeugen sind eine internationale christliche Religionsgemeinschaft, der weltweit über 8 Mio. Personen angehören. In Österreich sind etwa 21 500 aktiv. Sie sehen sich in der Tradition des Urchristentums. Sämtliche Lehren stützen sich auf die Bibel. Der Name „Jehovas Zeugen“ (vor 1931: „Bibelforscher“) geht auf das Bibelbuch Jesaja 43,12 zurück und bezieht sich auf eine Lesart des hebräischen Gottesnamens.Ihre Missionsarbeit zeichnet Jehovas Zeugen besonders aus. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, produzieren sie Studienmaterial zur Bibel als Print- und audiovisuelle Medien, Onlineinhalte auf ihrer Internetseite sowie Software für Mobilgeräte in über 870 Sprachen. Mit einer Auflage von 61 Mio. ist Der Wachtturm die am weitest verbreitete Zeitschrift weltweit.Das führte immer wieder zur Verfolgung in totalitären Staatssystemen (in Österreich u. a. während der NS-Zeit).Internet: www.jw.org und www.jehovaszeugen.at