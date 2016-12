Birkfelder Projekt "Jugend am Wort" als Preisträger

18.12.2016, 19:32 Uhr

Anerkennungspreis des Österreichischen Jugendpreises für „Jugend am Wort“

Am 6. Dezember 2016 lud das Bundesministerium für Familie und Jugend zur Auszeichnung von herausragenden Projekten und Initiativen der außerschulischen Jugendarbeit in den Marx Palast in Wien. In drei Kategorien wurden jeweils fünf österreichische Jugendprojekte vor den Vorhang geholt und ausgezeichnet.Unter den 153 eingereichten Projekten schaffte es das Projekt „Jugend am Wort“ aus der Marktgemeinde Birkfeld in der Kategorie Nationale Jugendarbeit unter die besten fünf Projekte.

„Jugend am Wort“ bietet allen Jugendlichen in Birkfeld die Möglichkeit ihre Meinungen bzw. Wünsche für die Gemeinde einzubringen. Durch die Jugendbeteiligung werden Zeichen in der Heimatgemeinde gesetzt und so ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung des ländlichen Raumes beigetragen.Monika Derler und Alexander Stelzer durften stolz den Anerkennungspreis des Österreichischen Jugendpreises als sichtbares Zeichen der Wertschätzung von außerschulischer Jugendarbeit von der Bundesministerin für Jugend und Familie Dr. Sophie Karmasin entgegennehmen. Ein großartiges Erlebnis für die beiden. Nicht ganz ohne Grund, denn „Jugend am Wort“ war das einzige steirische Projekt, das aus den vielen Projekten nominiert und im Rahmen des Österreichischen Jugendpreises ausgezeichnet wurde.Und es geht weiter! Die Jugendlichen der Marktgemeinde Birkfeld sollen sich auch weiterhin an besonderen Plätzen treffen und zu aktuellen Diskussionspunkten im Gemeinderat Ideen sammeln. Das letzte „Jugend am Wort“ fand in den Altstoffsammelzentren der Gemeinde statt und widmete sich dem vielfältigen Thema Müll und dessen Verwertung.Ein Hoch auf die Birkfelder Jugend, dass die Jugendlichen ihre Heimat noch besser kennenlernen, gesellschaftspolitisch mitgestalten und so für sich lebenswerter machen können!Text und Bilder: Monika Derler