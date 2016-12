Blick ins Flugzeug geworfen

23.12.2016, 11:25 Uhr

Die Weizerin Gabi Bruckgraber stattet Flugzeuge für bekannte internationale Airlines aus.

In Weiz befindet sich mitten in der Stadt die scheinbar kleine Schneiderei von Gabi Bruckgraber, die seit mehr als 30 Jahren als Schneiderin tätig ist. Das Besondere an dieser Schneiderei ist aber, dass sie neben den Änderungen und Lederreparaturen auch Anfertigungen von Vorhängen der Langstreckenflugzeuge für den Arbeits- und Schlafbereich durchführt. Die Auftraggeber sind bekannte Airlines wie Condor, Air Berlin, AUA usw.

Dienstreise

Anfertigungen

Im Sommer 2016 wurde die Schneidermeisterin auf eine Dienstreise eingeladen. Sie reiste dabei nach Frankfurt zur Firma Condor. "Im Hangar stand eine B 767, diesen riesigen Flieger hatte ich zwei Stunden für mich alleine und konnte darin Abmessungen vornehmen – darauf bin ich sehr stolz", sagt Gabi Bruckgraber. Um die hohen Anforderungen der Airlines zu bewältigen, ist ein flexibles und gut zusammenarbeitendes Team notwendig. "Ohne mein Team könnte ich diese Arbeit niemals schaffen. Erst kürzlich bekamen wir einen Auftrag, um 15 Flugzeuge innerhalb kürzester Zeit auszustatten. Ohne ein flexibles Team könnte ich die oft kurzfristigen Termine der Airlines nicht einhalten", sagt Gabi Bruckgraber weiter.Die Verarbeitung der Vorhänge (Curtains) erfolgt nach strengen Richtlinien. Für die Anfertigung muss man bedenken, dass ein Flugzeug unterschiedliche Rundungen, Einkerbungen, Ausbuchtungen, Kanten, Schrägen und Sitzgelegenheiten hat. All diese Kriterien muss der Ingenieur bei der Anfertigung der Zeichnungen beachten und nach diesen Voraussetzungen werden die Curtains dann von den Mitarbeitern der Schneiderei Gabi gefertigt. Ein weiteres Beispiel ist der Soudproof, so nennt man einen Vorhang, der schalldämmend und lichtabweisend ist. Er besteht aus zwei Lagen Stoff und einer Lage Wattierung, die drei Lagen werden zusammengenäht, mit Falten in Ziehharmonika-Form verarbeitet und mit Magneten, Velcro, Drücker, Karabiner und Tieback versehen. Ein Curtain kann bis zu fünf Meter lang und über zwei Meter hoch sein. Für eine Crew Rest, also den Personalruhebereich eines Flugzeuges, können die Vorhänge bis zu 20 Kilogramm wiegen. Die Flugzeuge werden ca. alle fünf Jahre mit neuen Vorhängen ausgestattet. "Die Anfertigung von Vorhängen zur Trennung unterschiedlicher Arbeits- und Schlafbereiche hat sich nach einiger Zeit zu einem meiner Spezialgebiete entwickelt und ist es bis heute geblieben", erklärt Gabi Bruckgraber.