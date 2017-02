Bring - Nimm - Markt

Sinabelkirchen / PfarrsaalDu kannst Deine eigenen, nicht mehr benötigten, gut erhaltenen Sachen bringen oder auch neue Lieblingsstücke finden, und das alles ganz ohne Geld! Jede/r darf so viel bringen wie er auf einmal tragen kann! Ob Kleidung, Schuhe, Bücher oder Alltagsgegenstände, hier wartet so manch kleiner Schatz auf ein neues Zuhause. Natürlich sind auch all jene herzlich willkommen, die keine Dinge mitbringen, sondern mitnehmen oder nur schmökern wollen.Für das leibliche Wohl wird gesorgt.Info 0676/9248895