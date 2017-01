Christen waren im 1. Jahrhundert sehr aktiv

29.01.2017, 14:10 Uhr

Angetrieben durch einen nicht auszulöschenden Eifer, verbreiteten die Christen im 1. Jahrhundert die „gute Botschaft“ mit der größten Tatkraft so weit, wie sie nur konnten. Edward Gibbon erklärt in seinem Werk „Geschichte des Verfalls und Untergang des römischen Weltreiches“, dass der „Eifer der ersten Christen sie in jede Provinz, ja fast in jeder Stadt des Römischen Reiches verbreitet hatte“.

Professor J. W. Thompson schrieb in „History of the Middle Ages“: „Das Christentum hat sich in der römischen Welt erstaunlich schnell ausgebreitet. Wahrscheinlich hat es um das Jahr 100 in jeder Mittelmeerprovinz eine Christengemeinde gegeben.“Im Neuen Testament und vor allem in dem Teil, der als Apostelgeschichte bekannt ist, werden viele Beispiele bzgl. des Eifers beim Verkündigen des Evangeliums im ersten Jahrhundert angeführt. Aber auch aus der Neuzeit gibt es viele solche Erfahrungsberichte. Einige wurden in dem Vortrag erzählt.Jeden Sonntag werden im Königreichssaal der Zeugen Jehovas in Gleisdorf um 9.30 und um 18 Uhr Vorträge anhand der Bibel gehalten. Besucher sind herzlich willkommen.