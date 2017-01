DAS GRÖSSTE GESCHENK

„Die Liebe, die der Christus hat, drängt uns, . . . er ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie starb“ (2. Korinther 5:14, 15).Dieser Bibeltext steht im Mittelpunkt der Besprechungen, die am 11. April 2017 im Königreichssaal der Zeugen Jehovas in Gleisdorf stattfinden.Jehova hat unser Leben durch das Lösegeld gerettet. Gott möchte nicht nur, dass wir ihn kennenlernen, sondern auch, dass wir eine enge Bindung zu ihm aufbauen. Die Bibel legt uns ans Herz: „Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen“ (Jakobus 4:8).

„Wer Glauben an den Sohn ausübt, hat ewiges Leben“ (Johannes 3:36). Was bedeutet es, Glauben „auszuüben“? Kurz gesagt: Man muss etwas tun (Jakobus 2:17). Was genau?Ein Geschenk muss man auch annehmen. Wie kann man das Lösegeld „annehmen“? Zuerst muss man wissen, was Gott von einem erwartet, und sich dann auch entsprechend verhalten. Gott verspricht uns: Wer Glauben an das Lösegeld ausübt, dem ist eine ewige Zukunft sicher — eine Zukunft voller Frieden, Sicherheit und Glück (Hebräer 11:1).Jesus führte eine jährliche Feier ein, die seine Nachfolger an das Lösegeld erinnern sollte. Er sagte: „Tut dies immer wieder zur Erinnerung an mich“ (Lukas 22:19).Jehovas Zeugen werden diese Feier am Dienstag, dem 11. April 2017 nach Sonnenuntergang abhalten; sie dauert ungefähr eine Stunde. In einer Ansprache wird erklärt, warum Jesu Tod so bedeutsam ist und was uns heute und in der Zukunft dadurch ermöglicht wird. Letztes Jahr besuchten weltweit rund 20 Millionen Menschen diese Gedenkfeier.Zeugen Jehovas laden Sie herzlich ein, dieses Jahr dabei zu sein und so Ihre Dankbarkeit für Gottes größtes Geschenk zu zeigen.