Der Ball der Handelsakademie Weiz: "HAKwards – Eine zauberhafte Nacht"

08.01.2017, 18:23 Uhr

Was haben HAK und Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei gemeinsam? Diese Frage beantworteten die Klassensprecher Jessica Brantner, Michael Brunner und Maximilian Zenz: Auch in der HAK gebe es die besonders Mutigen, die besonders Klugen, die besonders Fleißigen und Loyalen, die Listigen, die stolz auf ihre Abstammung seien. Die Klassenvorstände der fünften Klassen Ingrid Zengerer-Schrenk, Elfriede Kulmer und Bettina Hinkel (am Ballabend vertreten durch Wolfgang Schweighofer, waren dann wohl in gewisser Weise Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin.Schulleiterin Barbara Hauswiesner griff das Thema des Abends in ihrer Eröffnung auf: „Manchmal zaubert es euch Schüler etwas, und ein anderes Mal wünschten wir Lehrer uns, wir könnten zaubern.“Musikalisch gestaltet wurde der Ball von der Unterhaltungsband „Styria Consort“, die im Frank Stronach mit Tanzmusik aus allen Richtungen begeisterte, vom „Trio Molly“, das mit der charismatischen Leaderin Miriam Kulmer mit feinstem Jazz unterhielt und von „DJ Dave Vader“, der in der Lounge-Bar Deja Vu für heiße Rhythmen sorgte.