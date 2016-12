Der Holzhof von Josef Hochegger ist gelebte Nachhaltigkeit

11.12.2016, 22:12 Uhr

Regionalität und Nachhaltigkeit sind Schlagworte unserer Zeit. Diese werden leider manchmal noch entsprechend von Mode, Zeitgeist und Trend benutzt. Für viele aber bestimmen die Werte hinter den Begriffen den Alltag und vor allem den Zugang zu Arbeit und Beruf.



Mit der Natur für die Natur.

Josef Hochegger aus Ponigl in Thannhausen bei Weiz ist einer jener innovativen Geister, die Tradition und Bewährtes verbinden mit Innovation, mit Verbesserung und Entwicklung im Sinne unserer Natur und der Hinterlassenschaft für kommende Generationen. Hochegger war mit dem Holzhof seiner Familie einer der ersten Mitglieder des Vereins „Regionale Kostbarkeiten“, einem Zusammenschluss von Produzenten aus dem "Almenland" und der "Energieregion“, die sich mit der Unterzeichnung eines eigens festgelegten Wertekataloges verpflichten, die entsprechend hohen Vorgaben umzusetzen.„Als ich im vorigen Jahr dieses Bild mit dem frierenden Flüchtlingskind in den Medien gesehen hab, war klar: Wem in seinem Leben einmal wirklich kalt war, weiß, dass auch Ofenholz eine Kostbarkeit ist“, erzählt der ursprünglich aus der Gemeinde Mortantsch stammende Josef Hochegger. Und bei seiner Arbeit entscheidend sind für den 45-jährigen Landwirt vor allem die Mitteln und Methoden, mit denen landwirtschaftliche Produkte hergestellt werden.Brennholz von Josef Hochegger wird ofenfertig geschnitten, auf 25, 33, 50 oder 100 Zentimeter Länge, und jedem Kunden, der mit dem Traktor binnen einer Stunde erreichbar oder nicht weiter als 20 Kilometer entfernt ist, direkt vor die Haustüre geliefert. „Mein Kunde ist mein König“, sagt Hochegger und seine Kunden bestätigen das: „Hier kommt nicht einfach ein Lieferant, hier kommt ein Freund.“Neben der Ofenholz- und Hackschnitzelherstellung ist die Familie Hochegger in den Bereichen Milchvieh- sowie Forst- und Wertholzbetrieb tätig. Auf dem bereits 1757 erstmals erwähnten und heute 63 Hektar Mischwald und rund 20 Hektar Wiesen umfassenden Hof im idyllischen Ponigl, den der gelernte Industriekaufmann Josef Hochegger 2008 gemeinsam mit seiner Frau Monika von seinem Schwiegervater übernommen hat, ist das Arbeiten mit der Natur für die Natur alltägliche Praxis.

Holz atmet.



Innovation in zweiter Generation.

Das am Hof verarbeitete Holz wird ausnahmslos von Bauern aus der unmittelbaren Gegend angeliefert, es wird mit „grünem“ Strom aus einer kürzlich installierten Indach-Solaranlage geschnitten und gespalten, es wird in einer eineinhalbjährigen Lagerzeit von Wind und Sonne getrocknet. „Wieso soll ich teuren Strom verwenden, wenn die Natur die beste Trockenkammer ist?“, sagt Hochegger. Und er betont: „Mein Ofenholz bekommt den besten Platz auf dem Hof - Lagerung direkt am Waldrand, wie bei vielen üblich, gibt es bei mir nicht. Denn Holz atmet“, erklärt der Vater von drei Kindern, der mehr als zehn Jahre als Holzeinkäufer für eine große heimische Parkettfirma tätig war. „Zu nahe am Wald gelagert gibt Holz es zwar Feuchtigkeit nach vorne ab, saugt diese aber von der Waldseite her wieder an.“Abfall gibt es in der Hochergger´schen Ofenholzproduktion nicht: Splitterholz wird gemeinsam mit eigens dafür vorgesehenem und geliefertem Stammholz zu Hackschnitzeln verarbeitet, die an Kunden bzw. an die ELIN Weiz abgegeben wird. „Äste und Reisig bleiben bei uns im Wald“, betont Hochegger. „Das ist der Humus von morgen, dem man der Natur nicht entziehen soll.“Bis zum unerwarteten Tode des Schwiegervaters Josef Rosenbaum, der als Pionier bereits vor 40 Jahren mit Hackschnitzel geheizt hat und im Jahr 2000 mit dem Staatspreis für nachhaltige Forstwirtschaft ausgezeichnet wurde, war Josef Hochegger unter anderem Obmann des ÖVP-Bauernbundes und des Bauernbundes Thannhausen. Die veränderten Umstände haben außerbetriebliche und ehrenamtliche Aktivitäten großteils unmöglich gemacht. „Vorübergehend“, sagt Hochegger. Gemeinsam mit Frau Monika, Schwiegermutter Margaretha, Sohn Martin und einem Angestellten arbeitet der innovative Landwirt daran, seinen Betrieb Schritt für Schritt und gesund wachsen zu lassen. „Ofenholz nachhaltiger, näher, wärmer“, sagt Hochegger. Seine Vision: ein energieautarker Holzhof. „Weitere Dachflächen sind bereits für Photovoltaikanlagen vorbereitet, an einen entsprechenden Stromspeicher wird gedacht“, sagt der ideenreiche Ponigler. „Und sobald es Elektro-LKW gibt, werde ich einer der ersten sein, der damit Ofenholz ausliefert.“