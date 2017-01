Die Weizer Künstler Habibian und Kratner stellen in Teheran aus

18.01.2017, 10:47 Uhr

Marjan Habibian unterrichtet auch an der Kunstschule KO (Helmut Brandstätter), in Weiz: "ich teile mit ihnen Momente meines Lebens, bitter oder süß, die ich erlebt und von ihnen gelernt habe," sagt Habibian zur Ausstellung "Daydream 2" in Teheran. Sie hat in Teheran an der Kunstuni studiert und hat in Mitterdorf an der Raab eine neue Heimat gefunden.