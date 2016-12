Ehre wem Ehre gebührt

15.12.2016, 16:41 Uhr

Seit 1984 ist Kelz praktischer Arzt für alle Kassen, Distrikts Arzt und Schularzt in St. Margarethen an der Raab. Weiters ist er ausgebildeter Notarzt, hat die Ausbildung zum Umweltschutzarzt sowie die Diplome für Homöopathie und manuelle Medizin. Er ist zudem Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde und fungiert dort als Feuerwehrarzt, sowie auch Abschnittsfeuerwehrarzt des Feuerwehr-Abschnittes St. Margarethen. Beim Roten Kreuz ist Kelz als Rettungsarzt in Kirchberg an der Raab tätig. Aber er ist auch begeisterter Musiker im Musikverein der Gemeinde.