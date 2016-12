Ein Karton voller Überraschungen

23.12.2016, 10:37 Uhr

Möglich wurde dies durch eine Sammelaktion an einem Weihnachtssamstag vor den Supermärkten in Weiz. Die Rotarier sponserten noch Warengutscheine, die durch den Verzicht auf ein Festessen bei ihrer Weihnachtsfeier erwirtschaftet wurden. Die Geschenke im Schuhkarton wurden direkt an die Flüchtlinge im Kolpingheim unter der Leitung von Direktor Reinhard Nöhrer, an die Flüchtlinge von Weiz Sozial unter der Leitung von Andreas Raith-Pretterhofer und an die Flüchtlinge bei Way of Hope unter der Leitung von Fery Berger übergeben. Inhalt: Lebensmittel, Hygieneartikel und zusätzlich Windeln. 80 Pakete konnten befüllt werden und 55 Gutscheine wurden ausgegeben.„Rotary hilft Menschen“, unter diesem Jahresmotto werden auch Deutschkurse, Wohnungssuche und andere soziale Projekte für Menschen der Umgebung unterstützt.