Ein Lehrling, der weiß was er will

27.01.2017, 13:46 Uhr

Lucas Mortimer Rautnig ist im dritten Lehrjahr bei der Firma Vescon tätig.

Der 19-jährige Lehrling ist zuerst ins Gymnasium gegangen, bevor er das neunte Schuljahr in einer Polytechnischen Schule absolvierte. Danach begann Lucas Mortimer Rautnig eine Lehre bei der AVL LIST GmbH – hat diese aber nach einem Jahr abgebrochen. "Ich habe gemerkt, dass die Buchhaltung nichts für mich ist," sagte er. Danach ist er seinen Interessen nachgegangen. "Ich bastel gerne an PCs und das hängst stark mit Elektrotechnik zusammen. So hab ich mich dann auch in diesem Bereich nach einer Lehre umgeschaut." Die Eltern und Freunde haben den Lehrling immer unterstützt und ermutigt, das zu machen was ihm Spaß macht. Zur Firma Vescon aus Gleisdorf ist der er über eine Zeitungsanzeige gekommen. Nach einer Anfrage, Zusendung der Bewerbungsunterlagen und dem Bewerbungsgespräch ging es für vier Tage zum Schnuppern. "Dass ich gleich direkt mitarbeiten durfte, hat mich sehr gefreut. Auch mit den Leuten hier verstehe ich mich sehr gut," sagte Rautnig. Jetzt ist er bereits im dritten Lehrjahr und macht die Lehre mit Matura.

Tipps für Bewerbungen

Laut Rautnig darf die Relevanz des Bewerbungsschreiben nicht unterschätzt werden. Man sollte das Rechtschreibprogramm drüberlaufen lassen und es zusätzlich Eltern nochmals zum Lesen geben.Beim Bewerbungsgespräch war der Lehrling sehr aufgeregt, wie er erzählt: " Ich hatte total schwitzige Hände und war sehr nervös." Tipps für Bewerbungsgespräche hat er folgende: Auf die Firmenhomepage schauen und sich dort grundlegende Dinge, wie Firmenphilosophie oder Schwerpunkte merken. Freundlich und höflich beim Bewerbungsgespräch auftreten, das macht einen guten ersten Eindruck. Ganz nach dem Ausspruch:Kleidung macht Leute, sollte man beim Bewerbungsgespräch passend gekleidet sein. "Ganz wichtig ist nicht zu vergessen den Kaugummi rauszugeben," fügte Rautnig noch hinzu und lachte. Für den Arbeitgeber ist es laut Geschäftsführer der Vescon Heimo Reicher wichtig als Lehrling offen und sich über seine Stärken und Ziele im Klaren zu sein. Ein absolutes "No-Go" sei, wenn man auf das Bewerbungsgespräch nicht vorbereitet ist. "Ganz wichtig sind auch selbstverständlich die Basics wie Grüßen, Händedruck und deutliche Aussprache," so Reicher.