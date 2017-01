05.01.2017, 15:57 Uhr

Eine Schneeflocke kann sich aus hundert hauchzarten Eiskristallen zusammensetzen, die sich durch eine Vielfalt schöner Formen auszeichnen. In dem Buch "Die Atmosphäre" heißt es, dass ein Experte „über 40 Jahre seines Lebens damit zubrachte, Schneeflocken durch ein Mikroskop zu betrachten und abzulichten, ohne je „Zwillinge“ aufzuspüren“.

Die sechsstrahlige Geometrie lässt sich mit der winkelförmigen Gestalt des Wassermoleküls erklären. "Aufgrund dieser Struktur bilden sich immer sechseckige Muster, aber nie fünf-, sieben- oder achtzackige Flocken", erklärte Dr. Manfred Dorninger vom Institut für Meteorologie und Geophysik der UNI Wien. Und tatsächlich soll es keine zwei identischen Schneeflocken geben."Stellen Sie sich eine Eins mit fünf Millionen Nullen vor. So viele Kristalle wären statistisch notwendig, um zwei gleiche zur erhalten", verrät der Wissenschaftler von der UNI Wien.Auch wenn in einem Ausnahmefall Zwillinge vorkämen, würde dies dann wirklich etwas an dem Wunder der unfassbaren Vielfalt der Schneeflocken ändern? Sind wir unserem Schöpfer für diese auffällige Erscheinungsform von gefrorenen Wassertröpfchen dankbar?Ob alle, die im Winter sich am Schnee erfreuen, sich bewusst sind, auf welcher Pracht sie eigentlich dahinstapfen?Alle Fotos entstanden in den Fischbacher Alpen und zeigen nur Naturschnee.