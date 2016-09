Eine gelungene Senioren-Abschlussfahrt ins Burgenland

30.09.2016, 19:58 Uhr

Nächstes Ziel war die nahe gelegene imposante Basilika von Frauenkirchen, in der sich der schönste barocke Kirchenraum des Burgenlandes befindet. Anschließend ging es zum Mittagessen in Frauenkirchen. Die Heimfahrt wurde von der obligaten Einkehr in einen Buschenschank unterbrochen - diesmal ging es in den Buschenschank Spindler in Winzendorf/Pöllau.

"Ein schöner Ausflug" hieß es am Ende des Tages. Seniorenbundobmann Hermann Zaunschirm dankte den SenioInnen für die zahlreiche Teilnahme an den diesjährigen Ausfahrten und freut sich schon auf die nächsten Aktivitäten.