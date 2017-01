FF Koglhof: 7738 Stunden freiwillige Arbeit im Jahr 2016

13.01.2017, 17:05 Uhr

Alljährlich am Dreikönigstag findet die Wehr- und Wahlversammlung der FF Koglhof im GH Augsten statt. Im Beisein von ABI Josef Sterniczky, EABI Josef Liebmann und Bürgermeister Franz Derler berichtete Kommandant HBI Markus Putz insgesamt 86 Mitgliedern (davon 64 Aktive, 13 Außer Dienst und neun Jugendmitglieder) von den Einsätzen und Geschehnissen des vergangenen Jahres.

"Insgesamt wurden bei 76 Einsätzen sowie 191 Dienstverrichtungen 7738 Stunden an unentgeltlicher Arbeit geleistet" fasste OBI Andreas Holzer in seinem letzten Bericht zusammen. Er legte sein Amt als Kommandant Stellvertreter nach 20jähriger Tätigkeit im Ausschuss zurück. Ebenso legte HLM Alfred Häusler sein Amt als Löschzugskommandant des dritten Löschzuges zurück. Mit einem Geschenk wurde den beiden für ihr langjähriges Engagement gedankt.Für ihre Verdienste im Bereich des Feuerwehrwesens wurde Herrn HBI Putz Markus und Herrn OBI Holzer Andreas das Verdienstzeichen dritter Stufe des Bereichsfeuerwehrverbandes Weiz von ABI Josef Sterniczky überreicht.HBI Putz Markus stellte sich zur Wiederwahl zum Kommandanten und wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt.Zum Kommandanten Stellvertreter stellte sich LM Häusler Bernhard zur Wahl, er wurde ebenfalls einstimmig zum OBI gewählt.Die Ehrengäste würdigten in den Ansprachen die erbrachten Leistungen und dankten im Namen der Bevölkerung.Einsätze gesamt : 76 Einsätze 500 Mann und 1281 Std.sonstige Tätigkeiten: 191 Dienstverrichtungen – 1071 Mann und 4800 StundenWahlversammlungNeuaufnahmenHolzer SimonPutz PhillipNachfolgend eine Übersicht aller Beförderungen und Auszeichnungen:AngelobungZum Feuerwehrmann: Heil MarkusBeförderungen/Ernennungenzum Löschmeister:LM Driesner PeterLM Semmlegger Markuszum Oberfeuerwehrmann:FM Ebner Florianzum Hauptfeuerwehrmann:OFM Häusler GeorgOFM Ebner JohannesOFM Ebner RupertOFM Ebner AndreasOFM Reitbauer SiegfriedDienstrang-, Dienstalters-, Funktionsabzeichen10 JahreOFM Schloffer FlorianOFM Baumegger Martin15 JahreHFM Tiefengraber Michael20 JahreHFM Reindl Ernst35 JahreHLM Putz SiegfriedHLM Häusler AlfredLM Schweiger FranzHFM Gaulhofer JohannHFM Pernhofer Gotfried40 JahreHLM Reitbauer JohannLM Eiter JosefHFM Schweiger Johann45 JahreHLM Holzer PeterHLM Weberhofer JohannOLM Ellmaier ErwinLM Geiregger Franz50 JahreOLM Köck Karl55 JahreOLM Übleis Franz60 JahreE-HBI Zaunschirm HermannHLM Weberhofer Johann