Fußball verbindet in Gleisdorf

17.12.2016, 15:42 Uhr

Die Fußballer der "United Alliance", bestehend aus Flüchtlingen, bekamen Trainings- Pullover überreicht, die von der Pizzeria-Bar DAVID und Printshop Gleisdorf gesponsert wurden.

Seit über einem Jahr besteht die Mannschaft aus Asylanten die vorwiegend aus Afghanistan und Irak kommen. Sie sind im ehemaligen Bezirksgericht Gleisdorf untergebracht und werden vonaus St. Ruprecht / R. seit dem heurigen Herbst trainiert. Einmal in der Woche wird auf dem Kunstrasenplatz beim Solar-Stadion gespielt, das vonvon der Stadtgemeinde Gleisdorf kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Ziel ist es, die Spieler in den verschiedenen Altersklassen in den einzelnen Vereinen unterzubringen. Organisiert wird das ganze Projekt von, die hofft das die Flüchtlinge besser Fuß fassen können. Gebrauchte Dressen und dergleichen werden von Spielern und den Vereinen gespendet. Jetzt wurden neue Trainings- Pullover in der Pizzeria-Bar DAVID beim Dieselkino Gleisdorf vom Geschäftsführerüberreicht. "United Alliance" ist weiterhin offen für alle Spenden aller Art.