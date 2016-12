Glühweinstand für den guten Zweck

14.12.2016, 07:56 Uhr

Der St. Rupechter Verein "Theater im Park" gestaltete am 26. November eine Benefizveranstaltung zugunsten der Volksschule und Neuen Mittelschule.

Ein Glühweinstand, bei dem es auch Kastanien und Waffeln gab, brachte einen Reinerlös von fast 1.300 Euro, dieser Betrag wurde dann noch auf 1.500 Euro erhöht. So konnte den beiden Schulen ein Betrag von je 750 Euro überreicht werden. Dieser soll dazu verwendet werden, Kindern deren Eltern finanziell nicht gerade gut da stehen die Möglichkeit zu geben, an Schulveranstaltungen wie z.B. Schikursen oder Schullandwochen teilzunehmen.Im Beisein von Bürgermeister Herbert Pregartner wurde der Betrag an die beiden Schulleiterinnen überreicht. Die Übergabe des Geldes erfolgte durch Obmann Franz Deutsch und dessen Tochter und Schriftführerin des Vereines, Jutta Deutsch."Ein besonderer Dank gilt der Familie Schwarz - Firma Topfrucht Blacky, die die Kastanien gratis zu Verfügung stellten, sowie Monika Bloder, die den Apfelsaft spendete", freute sich Franz Deutsch. "Ein ganz großer Dank gilt auch meiner Tochter Jutta - auf ihre Initiative hin kam es überhaupt zu dieser Veranstaltung, sie war auch maßgeblich an der Organisation beteiligt."