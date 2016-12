Heimat bist du großer Klänge

30.12.2016, 16:20 Uhr

Gelungene Premiere unter der neuen Leitung im Musikverein Fischbach

Das traditionelle Stefaniekonzert, unter der neuen Leitung von Alexandra Gößlbauer, Obfrau und Kapellmeister Johannes Mosbacher, stand ganz im Zeichen von "Rot-Weiß-Rot". Von Johann Strauß, J.Strauß Sohn bis hin zu Robert Stolz und Reinhard Fendrich reichte das musikalische Repertoire im Teufelsteinsaal in Fischbach.Der frische Wind bei den Proben aber auch das Programm zeigten, dass der 21jährige Kapellmeister sein Handwerk versteht. Die motivierten MusikerInnenspielten ein Konzert der Extraklasse. Mosbacher seit dem Frühjahr neuer Kapellmeister, ließ bereits bei der heurigen Konzertwertung von sich hören. Unter seiner Führung erspielte der Musikverein in der Oberstufe C eine Auszeichnung mit 92,33 Punkten. Stefan Kern, Solist in "Erinnerungen an Zirkus Renz" und "Pixner in Concert" zeigte, dass auch die "Quetschn" hervorragend mit den Blasmusikinstrumenten harmoniert. Weitere Solisten: Viktoria Mosbacher, Karin Zottler und Michael Berger.Stefan Fasching, ehemaliger Kapellmeister, wurde für seine 20-jährige Tätigkeit als Kapellmeister die Goldene Ehrennadel überreicht.Ehrengäste wie Bürgermeister Franz Doppelhofer, Blasmusik-Bezirksobmann Hannes Urstöger und Bezirkskapellmeister Hubert Bratl stellten sich als Gratulanten ein.Bei der Zugabe von "I am from Austria" hielt es die Zuhörer nicht mehr auf den Stühlen und so gab es erstmals Standing Ovationen vom Publikum.