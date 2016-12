Heiter besinnlicher Advent in Falkenstein

07.12.2016, 02:07 Uhr

Mit dabei waren: Der Turnauer Dreigesang, die Sonntagsmusi, die Falkensteiner Musi, Stefan Kern und der MaiXang. Heitere und besinnliche Adventgedichte in Mundart brachte Elfi Groß. Durch das Programm des Benefizabends führte Franz Putz. Der Reinerlös fließt in Not geratenen Familien in der Gemeinde zu.Der Mitschnitt dieses Abends wird am 14. Dezember von 20.04 bis 22 Uhr in der Sendereihe „Klingende Steiermark im Advent“ auf Radio Steiermark gesendet.