"Klingende Steiermark" in Gleisdorf

01.10.2016, 18:03 Uhr

Auf der Bühne des „forumKlosters“ tummelten sich am 30. September eine Vielzahl von oststeirischen SängerInnen und MusikerInnen: „Kernölblech“, die Familienmusik Ramminger, der Chor „Viva la Musica“, das Männerquartett „4 Me“, das Claruso-Quartett sowie der Bartholomäer Dreigesang.Als Moderator führte Bernd Prettenthaler durch das Programm, der viele Informationen von der Stadt Gleisdorf miteinfließen ließ und die Mitwirkenden interviewte. So stellte er u. a. einen jungen Spross der Familienmusik Ramminger, Harald, als Komponisten vor, der den St. Margarethner Walzer komponiert hat.Als Kulturreferent von Gleisdorf informierte Alois Reisenhofer über die Veranstaltungen im „forumKloster“, die von Johann Wilfurth gemanagt werden, der schon viele tolle Konzerte nach Gleisdorf gebracht hat.Auf Radio Steiermark wird dieses Sänger- und Musikantentreffen am 19. Oktober ab 20.04 Uhr gesendet.Volksskultur Steiermark veranstaltet die „Steirische Sänger- und Musikantentreffen“, von denen heuer 32 auf dem Programm stehen, in Zusammenarbeit mit dem ORF Steiermark, dem Land Steiermark und der WOCHE.