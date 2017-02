Können wir aus den Fehlern anderer lernen?

Stell dir vor, du siehst, wie jemand auf dem Weg ausrutscht und hinfällt.



Wärst du dann nicht besonders vorsichtig, wenn du weitergehst? Uns mit den Fehlern anderer zu befassen kann uns helfen, nicht dieselben Fehler zu begehen. Das trifft auch auf einen christlichen Lebensweg zu.



Menschen im 3. Jahrtausend können viel aus den Fehlern anderer lernen, auch aus den Fehlern biblischer Personen.



In der Besprechung, die am 28. Mai 2017 um 9.30 und um 18 Uhr im Königreichssaal der Zeugen Jehovas in Gleisdorf beginnt, geht es um die Frage:



Was kannst Du aus den Fehlern der Folgenden Könige lernen?



Asa und Josaphat



Hiskia und



Josia