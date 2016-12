Landjugend Weiz bittet um Hinweise

30.12.2016, 21:21 Uhr

Sie hatten ein Weihnachtssackerl mit Sternen und eine Rute aus Ästen dabei, diese wurden zum Teil an die Leute ausgegeben, wenn Geld gegeben wurde. Wofür das Geld verwendet wird, wurde nicht gesagt."Auf alle Fälle bitten wir, nichts herzugeben, falls die Gruppe nochmals wo auftaucht. Keine Ortsgruppe der Landjugend Bezirk war heuer zur Weihnachtszeit in Weiz unterwegs," so Gschweitl. Hinweise an die Polizeiinspektion Weiz melden.Sollte eine Landjugendgruppe so etwas machen, werden detailierte Informationen gegeben und Folder bzw. Infomaterial ausgegeben, das unter anderem das Corporate-Design der Landjugend trägt.Die Landjugend Bezirk Weiz bittet Hinweise, sollte die Gruppe nochmals auftauchen, an die Polizeiinspektion Weiz zu melden!