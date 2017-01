Lesung mit Musik von Michael Sumper "Wo man alt wird, wird man Alltag?"

Buchpräsentation

In seinem literarischen Debüt präsentiert der junge Autor und Schauspiel-Student Michael Gernot Sumper aus Rollsdorf erste Gedichte, Geschichten und zwei Kurz-Theaterstücke im Jazzkeller im Weberhaus Weiz.Inspiriert durch den Kontakt zu älteren Menschen in seinem Zivildienst im Seniorenheim, beschäftigt er sich darin mit dem Älterwerden und dem Verhältnis von Jung und Alt.Dem Tod seiner Oma verleiht er in "Schwinden bei Kerzenschein" wunderschönen Ausdruck. In einem Dialekt-Lied klagt "A urolts Weibl".Und in dem Schwank "HEIMweh" kommt ein Seniorenheim mit all seiner Bitternis und Komik ins Wanken.Aber auch mit Beziehungen, Heimat und Umweltproblemen setzt er sich kritisch und unterhaltsam auseinander. Scharfsinnig und einfühlsam.

Dazu gibt es Musik von Paul Hartinger am E-Bass.Mitwirkende: Anna Fallmann, Saskia Grassser, Daniel Lecker, Alexander ThallerKulturbüro 03172/2319-620Buchbestellungen auch direkt bei: michael.g.sumper@hotmail.com