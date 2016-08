Unzählige Lottospieler hoffen auf einen Gewinn, aber das ist natürlich alles andere als sicher.Im Gegensatz dazu ist echter Glaube „die gesicherte Erwartung“ erhoffter Dinge (Hebräer 11:1). Doch vielleicht fragst du dich: Wie kann meine Erwartung noch „sicherer“ werden? Und wie kommt es mir im 21. Jahrhundert zugute, fest daran zu glauben, dass sich meine Hoffnung erfüllt?In der Besprechung, die am 18. Dezember 2016 um 9.30 Uhr und um 18 Uhr im Königreichssaal der Zeugen Jehovas in Gleisdorf stattfindet, werden folgende Fragen behandelt:

Wie erhielten Anbeter Jehovas in alter Zeit ihren Glauben stark?Was hilft Menschen in der heutigen modernen Zeit, den Glauben stark zu erhalten?Wie profitieren jung und alt von einem starken Glauben?(Alle Fotos entstanden im August 2016 in Kroatien auf der Insel Losinj.)