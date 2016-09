Mehr Pflegeplätze für den Bezirk Weiz

27.09.2016, 13:38 Uhr

Weiz : Weiz |

Der Sozialhilfeverband Weiz will die Tagesbetreuung fördern und Pflegeheime ausbauen.

Das Bezirkspflegeheim Weiz ist eines von drei Pflegestandorten, die ausgebaut werden sollen. Die Standorte in Birkfeld und Gleisdorf sollen, laut Sozialhilfeverband-Obmann und Vizebürgermeister von Birkfeld Rudolf Grabner, folgen.Die Lebenserwartung steigt und steigt. Da aber auch immer mehr Menschen beruflich eingedeckt sind, werden mehr Plätze in Pflegeheimen benötigt. Der Obmann erklärt: "Wir brauchen mehr Langzeitbetten. Oft müssen Menschen eine Zeit lang auf ihren Platz warten oder werden nach Feldbach gebracht."

Mitten im Umbau

Tagesbetreuung

Mit der Volkshilfe wird Hand in Hand gearbeitet

Im Bezirkspflegeheim Weiz wird der Plan bereits umgesetzt. Es soll nicht nur zusätzlich elf Langzeitbetten geben, jede Etage soll auch einen eigenen großen Balkon haben. Für die Pflegekräfte wird es eigene Ruheräume geben. Einen Ort zum Wohlfühlen. Im Bezirkspflegeheim gibt es nicht nur die Bewohner, auch Tagesgäste kommen und fühlen sich sehr wohl.Raus aus den eigenen vier Wänden oder neue Leute kennen lernen, das sind nur zwei Gründe, die für eine Tagesbetreuung sprechen. Elfriede Hyden ist selbst Tagesbetreuerin in Weiz und erzählt, dass die Leute sehr gerne herkommen. Vom Kegeln und Bingo über Turnen und Garteln bis zum Ausflug in die Stadt oder die heilige Messe feiern. Jeden Tag kümmern sich die Betreuer um das Wohl der älteren Menschen. "Wir brauchen auch mehr Tagesbetreuungsplätze. Was mit den künftigen Vorschriften in diesem Bereich eine enorme He-rausforderung bedeuten wird", so Grabner.Die Volkshilfe und das Bezirkspflegeheim arbeiten gut zusammen. Tagesgäste werden oft von der Volkshilfe hingebracht und abgeholt. Oft werden sie auch von den Betreuern mit den Bewohnern des Bezirkspflegeheims Weiz besucht. "Wir werden immer sehr herzlich mit Kaffee und Kuchen empfangen. Wir arbeiten einfach gut miteinander", erzählt die Tagesbetreuerin vom Bezirkspflegeheim Weiz, Elfriede Hyden.Auch die Volkshilfe hat großen Zulauf, da dieses Angebot immer mehr in Anspruch genommen wird. So besteht auch hier die Möglichkeit, dass sich diese vergrößert.