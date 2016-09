Am 6. Oktober 2016 ist es wieder soweit: Die Diskussionsreihe Menschen am Wort geht in die nächste Runde. Ab 19:00 Uhr wird in den Kulturkeller, Weizer Straße 19,

8200 Gleisdorf geladen. Diesmal dreht sich alles um das Thema Sicherheit.

"Menschen am Wort" Diese Diskussionsreihe wurde ins Leben gerufen, um die Bewohner von Gleisdorf stärker einzubinden. Jeden ersten Donnerstag im Monat findet "Menschen am Wort" statt. Die Themen werden im Vorfeld ausgesucht und angegeben. Interessierte jeden Alters können dann hinkommen und mit den Ansprechpersonen und Vortragenden reden und ihre Ansichten dazu offenlegen.