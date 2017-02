Neue Angebotszeiten für Jugendzentrum und Streetwork in Gleisdorf

07.02.2017, 13:29 Uhr

Seit 1. Februar hat die [aus]ZEIT Gleisdorf ihre Angebotszeiten verändert.

Montags wurde eine Erwachsenenanlaufstelle eingerichtet, für Beratungen zu Themen, die Jugendliche oder junge Erwachsene betreffen. In der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr kann man sich persönlich, aber auch telefonisch informieren und beraten lassen.Am Dienstagvormittag findet eine Streetworkkontaktzeit statt, in der junge Menschen bei Bedarf auch Waschmaschine, Dusche und Küche benutzten können. Am Nachmittag sind die JugendsozialarbeiterInnen unterwegs und können in dieser Zeit mit Jugendlichen Projekte planen bzw. realisieren.

Mittwochs wurde ein Kidsday für 10- bis 13-Jährige Jugendliche installiert.Donnerstag bis Samstag hat das Jugendzentrum zu späteren Zeiten als bisher für Jugendliche ab 13 Jahren geöffnet.Das bisherige wöchentliche Sportangebot am Samstag in der Turnhalle der Gleisdorfer Volksschule wurde in „Activity“ umbenannt. Bei Schönwetter sind auch Aktivitäten außerhalb der Halle möglich.