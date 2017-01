Nicht nur Schneefrauen und Schneemänner …

13.01.2017, 18:33 Uhr

Niedrige Außentemperaturen verleiten eine große Gruppe von Zeitgenossen zu einem „Stubenhockerdasein“. Bewegt man sich zwar in den warmen Monaten, zieht sich aber im Winter zurück, so hat dies mehrere negative Folgen. Der Energieverbrauch sinkt und unerwünschte Gewichtszunahme stellt sich rasch ein. Andererseits geht der mühsam aufgebaute Trainingseffekt verloren, mit der Gefahr, die Lust an Sport und Bewegung zu verlieren, wenn man wieder von vorne starten muss.Die vier Foto zeigen die Wolken die am 13. Jänner 2017 den "großen" Schnee in die Oststeiermark brachten.