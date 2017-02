ÖVP im Bezirk wird weiblich

01.02.2017, 12:25 Uhr

ÖVP will weiterhin den Bauern helfen und Asylanten am Arbeitsmarkt integrieren.

Erfolge in der Asylpolitik

Ein arbeitsreiches Jahr für die ÖVP im Bezirk – geprägt von Bundespräsidentenwahl, Flüchtlingskrise, Kanzlerwechsel und Frostkatastrophe, die die Bauern im Bezirk Weiz schwer getroffen hat. So fassen Bezirksparteiobmann Andreas Kinsky und Landtagsabgeordneter Bernhard Ederer das letzte Jahr zusammen. Thema war auch der Abgang von Bezirksgeschäftsführer David Tuttner."Mit der überparteilichen Plattform 'Asyl und Flüchtlinge Bezirk Weiz', auf der sich alle Parteien außer der FPÖ beteiligt haben, ist uns zum Thema Flüchtlinge ein wichtiges Projekt gelungen", sagt Kinsky. Ziel dieser Plattform ist es, die Zivilbevölkerung, die im Zuge der Flüchtlingskrise große Teile der Arbeit übernommen hat, für die der Staat zuständig gewesen wäre, bestmöglichst dabei zu unterstützen und u.a. für gute Integration der Flüchtlinge und Information der Bevölkerung zu sorgen. "Die großen Befürchtungen zu diesem Thema haben sich nicht bewahrheitet. Der Bezirk Weiz liegt weit unter der festgelegten Zahl von maximal 500 Personen", sagt Kinsky. Aufgrund dessen wurde der Zweck der Plattform etwas verändert – die Personen, die einen positiven Asylbescheid bekommen haben und im Bezirk bleiben wollen, werden jetzt von der Plattform bei der Arbeitssuche unterstützt. "Wir wollen nicht Inländern Jobs wegnehmen, sondern wir wollen die Steuerzahler davor bewahren, dass es zu viele Arbeitslose gibt, die somit alle in die Sozialsysteme abwandern und den Steuerzahler dann Geld kosten", erklärt Kinsky und betont, dass es genug freie Arbeitsplätze gibt, z.B. in der Gastronomie.

Preise ziehen langsam an

"Wir waren von Anfang an an der Seite der Landwirte und haben sie unterstützt", sagt Kinsky, für den 2016 das erste volle Jahr als Parteiobmann war. Der Einsatz habe sich auf jeden Fall gelohnt, denn das Hilfspaket von mehr als 100 Millionen Euro habe bis jetzt mehr als 90 Prozent der betroffenen Bauern geholfen. Auch wenn die Gesamtsituation der Landwirtschaft nach wie vor angespannt sei, so gebe es im Bereich Schweinefleisch und Milchwirtschaft positive Entwicklungen. "In diesen Sparten sind die Preise wieder etwas besser, im Obstbereich stimmen die Preise aber nach wie vor nicht", so Kinsky.Mit Ende Jänner scheidet David Tuttner als ÖVP-Parteigeschäftsführer aus, er will sich zukünftig neuen Herausforderungen stellen. Nachfolgen wird ihm Johanna Steinbauer.