Oft gestellte Frage

„WER ist euer Oberhaupt?“ Diese Frage wird Zeugen Jehovas oft gestellt. Und das verwundert auch nicht, weil in vielen Religionen ein Mann oder eine Frau die Führung innehat. Zeugen Jehovas macht es stolz, dann sagen zu können, dass unser Oberhaupt nicht ein unvollkommener Mensch ist. Wir folgen der Führung des auferweckten Christus, und er wiederum lässt sich von seinem Vater Jehova führen (Matthäus 23:10).



Wie zeigten die Führer des Volkes Gottes in alter Zeit und auch Jesus Christus, dass sie . .



* durch heiligen Geist befähigt wurden?



* von Engeln unterstützt wurden?



* von Gottes Wort geleitet wurden?



Diese Fragen werden am 23. April 2017 um 9.30 Uhr und um 18 Uhr im Königreichssaal der Zeugen Jehovas in Gleisdorf behandelt.